Atelier gestion du stress grâce à la réflexologie Plonéour-Lanvern
23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2025-10-19 10:30:00
fin : 2025-10-19 11:30:00
2025-10-19
Venez découvrir ou redécouvrir la réflexologie plantaire. Je vous propose un atelier d’auto-réflexologie pour vous aider à mieux gérer votre stress au quotidien et relâcher les tensions dans votre corps.
La réservation est obligatoire sur mon site charlottepeuziat.com ou par sms au 07.82.17.30.17 .
