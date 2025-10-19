Atelier gestion du stress grâce à la réflexologie Plonéour-Lanvern

Atelier gestion du stress grâce à la réflexologie

23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern Finistère



Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 10:30:00

fin : 2025-10-19 11:30:00



2025-10-19

Venez découvrir ou redécouvrir la réflexologie plantaire. Je vous propose un atelier d’auto-réflexologie pour vous aider à mieux gérer votre stress au quotidien et relâcher les tensions dans votre corps.

La réservation est obligatoire sur mon site charlottepeuziat.com ou par sms au 07.82.17.30.17 .

23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 7 82 17 30 17

