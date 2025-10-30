Atelier gestion du stress Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Atelier gestion du stress

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Début : 2025-12-18 17:30:00

fin : 2025-12-18 18:30:00

2025-12-18

Atelier gestion du stress avec Romain aux Ateliers de la Bruyère. Venez participer à un atelier bien-être pour apprendre à gérer son stress. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr

English :

Stress management workshop with Romain at Ateliers de la Bruyère. Come and take part in a well-being workshop to learn how to manage stress. Places are limited. Registration required.

