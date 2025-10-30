Atelier gestion du stress Les Ateliers de la Bruyère Langeac
Atelier gestion du stress Les Ateliers de la Bruyère Langeac jeudi 18 décembre 2025.
Atelier gestion du stress
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Début : 2025-12-18 17:30:00
fin : 2025-12-18 18:30:00
2025-12-18
Atelier gestion du stress avec Romain aux Ateliers de la Bruyère. Venez participer à un atelier bien-être pour apprendre à gérer son stress. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr
English :
Stress management workshop with Romain at Ateliers de la Bruyère. Come and take part in a well-being workshop to learn how to manage stress. Places are limited. Registration required.
L’événement Atelier gestion du stress Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier