Atelier gestion et entretien des cours d’eau Saint-Germain-du-Bel-Air
Atelier gestion et entretien des cours d’eau Saint-Germain-du-Bel-Air jeudi 13 novembre 2025.
Atelier gestion et entretien des cours d’eau
Pont du Tourtrou Saint-Germain-du-Bel-Air Lot
Le Syndicat Mixte des Bassins Versants du Céou et de la Germaine organise une après-midi d’échanges autour de la ripisylve (végétation de bord de berge) et des milieux aquatiques à Saint-Germain-du-Bel-Air au bord du Foulade.
Pont du Tourtrou Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie +33 6 49 60 50 59
English :
The Syndicat Mixte des Bassins Versants du Céou et de la Germaine is organizing an afternoon of discussions on riparian vegetation and aquatic environments at Saint-Germain-du-Bel-Air on the banks of the Foulade.
German :
Das Syndicat Mixte des Bassins Versants du Céou et de la Germaine organisiert in Saint-Germain-du-Bel-Air am Ufer des Foulade einen Nachmittag zum Austausch über die Ripisylve (Ufervegetation) und die aquatischen Lebensräume.
Italiano :
Il Syndicat Mixte des Bassins Versants du Céou et de la Germaine organizza un pomeriggio di discussione sulla vegetazione ripariale e gli ambienti acquatici a Saint-Germain-du-Bel-Air, sulle rive della Foulade.
Espanol :
El Syndicat Mixte des Bassins Versants du Céou et de la Germaine organiza una tarde de debates sobre la vegetación de ribera y los medios acuáticos en Saint-Germain-du-Bel-Air, a orillas de la Foulade.
