Atelier gin à Pâques Boutique de la Distillerie la Sauvage Vézelay

Atelier gin à Pâques Boutique de la Distillerie la Sauvage Vézelay samedi 4 avril 2026.

Atelier gin à Pâques

Boutique de la Distillerie la Sauvage 45 Rue Saint-Étienne Vézelay Yonne

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :
2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25

Les fameux ateliers Gin de la Sauvage se délocalisent à la toute nouvelle boutique de Vézelay ! Venez créer votre propre gin artisanal à partir de plantes fraîches et sèches et de macérats. Vous serez guidés tout au long de l’atelier pour découvrir l’univers du gin
– Histoire du gin
– Création de votre recette
– Distillation
– Finalisation du produit
– Etiquettage
Vous repartez avec votre bouteille de gin ou de vodka au choix.
Tarif spécial Pâques 70 euros   .

Boutique de la Distillerie la Sauvage 45 Rue Saint-Étienne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Atelier gin à Pâques

L’événement Atelier gin à Pâques Vézelay a été mis à jour le 2026-03-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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