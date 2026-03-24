Atelier Gisement de trésors À la découverte des minéraux Place du Vieux Marché Le Havre
Atelier Gisement de trésors À la découverte des minéraux Place du Vieux Marché Le Havre mercredi 8 avril 2026.
Atelier Gisement de trésors À la découverte des minéraux
Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Un atelier qui réjouira les jeunes amateurs de minéraux et les graines de géologues !
Les enfants s’exercent à l’identification des minéraux grâce aux échantillons mis à leur disposition quartz, soufre, marcassite… et bien d’autres encore ! En observant, touchant et comparant ces trésors de la Terre, ils découvrent la diversité et la beauté du monde minéral. Un atelier qui, mine de rien, réserve bien des surprises et qui réjouira les jeunes amateurs de minéraux et les graines de géologues !
De 8-12 ans Durée 1h
Réservation obligatoire .
Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Gisement de trésors À la découverte des minéraux
L’événement Atelier Gisement de trésors À la découverte des minéraux Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Parcours photographique Are You Experiencing ? Le Havre 27 mars 2026
- Atelier Acrylique Manufactory Le Havre 27 mars 2026
- Rencontre Karine Lebert La Galerne Le Havre 27 mars 2026
- Concert Gérald Genty La Singerie Le Havre 27 mars 2026
- VERINO – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre 27 mars 2026