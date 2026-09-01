Atelier glanage & Composition florale La Frange Lournand

Informations pratiques

Lournand

Atelier glanage & Composition florale

La Frange 11 rue de la Verchère Lournand Saône-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La Frange accueille Marion, designer floral, pour une matinée entre nature et création.

L’atelier débute par une balade d’environ une heure dans les chemins de campagne autour de Lournand. Au fil de la marche, Marion vous apprend à reconnaître les plantes et feuillages, à comprendre les saisons, à savoir ce qui peut être cueilli ou non et comment récolter sans abîmer la nature. Chacune constitue sa propre cueillette.

De retour à La Frange, place à la composition florale. À partir d’un contenant, de grillage, des végétaux récoltés et d’une sélection de fleurs de saison apportée par Marion, vous apprendrez à construire une véritable composition : créer du rythme et du relief, travailler les volumes, les directions et les couleurs.

Chacune est libre de créer une pièce à son image et repart avec sa composition.

Tout le matériel est fourni et aucun prérequis n’est nécessaire. L’atelier est réservé aux femmes. La matinée sera accompagné d’un petit-déjeuner fait maison. .

La Frange 11 rue de la Verchère Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 12 49 51 camille.laupin@gmail.com

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English : Atelier glanage & Composition florale

L’événement Atelier glanage & Composition florale Lournand a été mis à jour le 2026-09-03 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II