Atelier Gobelet Personnalisé Courtenay

Atelier Gobelet Personnalisé Courtenay mercredi 13 août 2025.

Atelier Gobelet Personnalisé

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Début : 2025-08-13 14:00:00

fin : 2025-08-13 15:00:00

2025-08-13

Venez créer votre gobelet boule de neige à la Ruche Éco. L’atelier est proposé par Marion de la boutique éphémère Aux senteurs enchantées . Atelier ouvert à tous.

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 12 70 55

English :

Come and create your own snowball cup at La Ruche Éco. The workshop is led by Marion from the ephemeral boutique « Aux senteurs enchantées ». Workshop open to all.

German :

Gestalten Sie Ihren Schneeball-Becher im Öko-Hive. Der Workshop wird von Marion aus der Boutique éphémère « Aux senteurs enchantées » angeboten. Der Workshop ist für alle offen.

Italiano :

Venite a creare la vostra tazza di neve alla Ruche Éco. Il laboratorio è condotto da Marion della boutique temporanea « Aux senteurs enchantées ». Aperto a tutti.

Espanol :

Venga a crear su propia bola de nieve en la Ruche Éco. El taller está dirigido por Marion, de la tienda temporal « Aux senteurs enchantées ». Abierto a todos.

