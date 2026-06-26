ATELIER GOE OBSERVATION DES INSECTES Lunas-les-Châteaux
ATELIER GOE OBSERVATION DES INSECTES Lunas-les-Châteaux vendredi 7 août 2026.
Lunas-les-Châteaux
ATELIER GOE OBSERVATION DES INSECTES
Route de Bédarieux Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Atelier Grand Orb Environnement à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.
Vendredi 7 Aout Observation des insectes Land art et coloriages
Information au 04 67 23 30 90
Atelier Grand Orb Environnement à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.
Gratuit pour les personnes qui ont payé leur entrée à la base. Information au 04 67 23 30 90
Vendredi 10 Juillet Création de papier recyclé
Vendredi 17 Juillet Création de slime, jeux et quizz
Vendredi 24 Juillet La boucle du compost. partons explorer les petites bêtes du compost. Jeux et quizz
Vendredi 31 Juillet Fabrication de photophores avec des feuilles. jeux sur les palntes
Vendredi 7 Aout Observation des insectes Land art et coloriages
Vendredi 14 Aout Les Tawashi éponges zé&ro déchet. Jeux et quizz
Vendredi 21 Aout Bombe à graine/cyonatype. Cycle du semis à la plante
Accès libre et gratuit
Information au 04 67 23 30 90 .
Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 30 90
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English : ATELIER GOE OBSERVATION DES INSECTES
Grand Orb Environment Workshop at the Prade Recreation Center in Lunas-les-Châteaux.
Friday, August 7: Insect observation, land art, and coloring
For more information, call 04 67 23 30 90
L’événement ATELIER GOE OBSERVATION DES INSECTES Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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