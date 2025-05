Atelier gommage On se chouchoute – Chez Tatie Granville, 10 mai 2025 10:45, Granville.

Manche

Atelier gommage On se chouchoute Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-05-10 10:45:00

fin : 2025-05-10 12:15:00

2025-05-10

Durant cet atelier, tu apprendras à préparer toi-même un gommage pour le visage à partir d’ingrédients simples et naturels ainsi qu’à l’utiliser.

Puis nous prendrons le temps de nous chouchouter en posant du vernis et des paillettes et en profitant de massages durant le séchage. Un atelier très sympa à partager entre copines ou en famille…

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Atelier gommage On se chouchoute

In this workshop, you’ll learn how to prepare and use your own facial scrub using simple, natural ingredients.

Then we’ll take the time to pamper ourselves by applying nail polish and glitter, and enjoying massages during the drying process. A fun workshop to share with friends or family…

Book online: www.cheztatiegranville.com

German :

In diesem Workshop lernst du, wie du aus einfachen und natürlichen Zutaten ein Gesichtspeeling selbst herstellst und wie du es anwendest.

Anschließend nehmen wir uns Zeit, uns selbst zu verwöhnen, indem wir Nagellack und Glitzer auftragen und während des Trocknens Massagen genießen. Ein sehr schöner Workshop, den Sie mit Ihren Freundinnen oder Ihrer Familie teilen können…

Online-Reservierung: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

In questo laboratorio imparerete a fare il vostro scrub per il viso con ingredienti semplici e naturali e a usarlo.

Poi ci prenderemo il tempo di coccolarci applicando smalto e brillantini e godendo di massaggi mentre si asciuga. Un laboratorio divertente da condividere con gli amici o la famiglia…

Prenota online: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

En este taller aprenderás a elaborar tu propio exfoliante facial con ingredientes sencillos y naturales, y a utilizarlo.

Después nos dedicaremos a mimarnos aplicando laca de uñas y purpurina y disfrutando de masajes mientras se seca. Un taller divertido para compartir con amigos o familiares…

Reserva en línea: www.cheztatiegranville.com

