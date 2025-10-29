Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER GORGONEION Loupian mercredi 29 octobre 2025.

RD 158 E4 Loupian Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Regarde-moi dans les yeux, si tu oses ! C’est moi Méduse, rejoins-moi pour sculpter mon visage et pétrifier tout le monde de peur…Déguisement recommandé !Atelier parent-enfant dès 7 ans. Tarif 5€ lebinôme. Sur inscription.   .

RD 158 E4 Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18  villaloupian@aggopole.fr

English :

Look me in the eye, if you dare! It’s me, Medusa, join me in sculpting my face and petrifying everyone with fear… Disguise recommended!

German :

Schau mir in die Augen, wenn du dich traust! Ich bin Medusa, schließe dich mir an, um mein Gesicht zu formen und alle vor Angst zu versteinern… Verkleidung empfohlen!

Italiano :

Guardatemi negli occhi, se avete il coraggio! Sono Medusa, unisciti a me mentre scolpisco il mio volto e pietrifico tutti con la paura… Travestimento consigliato!

Espanol :

Mírame a los ojos, ¡si te atreves! Soy Medusa, acompáñame mientras esculpo mi rostro y petrifico a todos de miedo… ¡Disfraz recomendado!

