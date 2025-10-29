ATELIER GORGONEION Loupian
Regarde-moi dans les yeux, si tu oses ! C’est moi Méduse, rejoins-moi pour sculpter mon visage et pétrifier tout le monde de peur…Déguisement recommandé !
RD 158 E4 Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18 villaloupian@aggopole.fr
English :
Look me in the eye, if you dare! It’s me, Medusa, join me in sculpting my face and petrifying everyone with fear… Disguise recommended!
German :
Schau mir in die Augen, wenn du dich traust! Ich bin Medusa, schließe dich mir an, um mein Gesicht zu formen und alle vor Angst zu versteinern… Verkleidung empfohlen!
Italiano :
Guardatemi negli occhi, se avete il coraggio! Sono Medusa, unisciti a me mentre scolpisco il mio volto e pietrifico tutti con la paura… Travestimento consigliato!
Espanol :
Mírame a los ojos, ¡si te atreves! Soy Medusa, acompáñame mientras esculpo mi rostro y petrifico a todos de miedo… ¡Disfraz recomendado!
