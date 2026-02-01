Atelier gourmand Aqua’rêves Parc des Ateliers Arles

Atelier gourmand Aqua’rêves

Du 14/02 au 04/03/2026 le mercredi et samedi de 15h à 17h. Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Découverte de l’exposition de Maria Lassnig à LUMA Arles, suivie d’un atelier aquarelle et d’un goûter (pour les 6-10 ans)

Petits et grands découvriront les aquarelles de l’artiste Maria Lassnig lors d’une courte visite de l’exposition.



Inspirés par les thématiques oniriques abordées par cette peintre autrichienne, ils s’initieront ensuite à l’aquarelle, apprendront à jouer avec les couleurs, l’eau et les effets pour faire naître leurs propres paysages.



L’atelier se terminera par un goûter gourmand, composé de produits locaux et de saison. .

Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 88 10 00 reservation@luma-arles.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Maria Lassnig’s exhibition at LUMA Arles, followed by a watercolor workshop and snack (for 6-10 year-olds).

L’événement Atelier gourmand Aqua’rêves Arles a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme d’Arles