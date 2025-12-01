Atelier gourmand Biscuits de Noël PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
samedi 20 décembre 2025.
Gratuit
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 16:00:00
2025-12-20
14h à 16h Bibliothèque de Pierrefitte-Nestalas.
Animation gratuite et sur inscription auprès de la bibliothèque.
Public à partir de 8 ans (l’aide des parents est bien sûr la bienvenue).
PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 75 46 bibliopierrefittenestalas@gmail.com
English :
2pm to 4pm: Pierrefitte-Nestalas library.
Free activity, registration required at the library.
Public: ages 8 and up (parents welcome to help).
German :
14:00 bis 16:00 Uhr: Bibliothek von Pierrefitte-Nestalas.
Kostenlose Animation mit Anmeldung bei der Bibliothek.
Zielgruppe: ab 8 Jahren (die Hilfe der Eltern ist natürlich willkommen).
Italiano :
dalle 14.00 alle 16.00: Biblioteca Pierrefitte-Nestalas.
Attività gratuita, iscrizione obbligatoria in biblioteca.
Pubblico: dagli 8 anni in su (i genitori possono aiutare).
Espanol :
de 14:00 a 16:00 h: biblioteca Pierrefitte-Nestalas.
Actividad gratuita, previa inscripción en la biblioteca.
Público: a partir de 8 años (los padres pueden ayudar).
