Atelier Gourmand de l'Hiver La Cité du Lait Laval jeudi 19 février 2026.
La Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne
Tarif : 5 EUR
Date et horaire :
Début : 2026-02-19 15:30:00
fin : 2026-02-19 17:30:00
2026-02-19 2026-02-26
C’est carnaval ! Venez mettre en couleur un joli masque grâce à une peinture un peu singulière…dont l’ingrédient mystère se trouve plus facilement en cuisine que sur l’établi.
Avis aux amateurs de déguisements, c’est le moment d’être créatif !!
Le tarif comprend un accès à une animation famille de 2h comprenant un atelier, une visite libre du musée et un temps de goûter. Dès 5 ans. .
La Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
Winter Gourmet Workshop
