Atelier Gourmand de l’Hiver

La Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:30:00

fin : 2026-02-19 17:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26

Atelier Gourmand de l’Hiver

C’est carnaval ! Venez mettre en couleur un joli masque grâce à une peinture un peu singulière…dont l’ingrédient mystère se trouve plus facilement en cuisine que sur l’établi.

Avis aux amateurs de déguisements, c’est le moment d’être créatif !!

Le tarif comprend un accès à une animation famille de 2h comprenant un atelier, une visite libre du musée et un temps de goûter. Dès 5 ans. .

La Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Winter Gourmet Workshop

L’événement Atelier Gourmand de l’Hiver Laval a été mis à jour le 2026-01-12 par CDT53