18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-30 16:00:00

2025-12-23 2025-12-30

Atelier gourmand de Noël

En ces temps de fêtes hivernales, nous avons tous besoin de chaleur et d’un peu de douceur venez fabriquer, en famille, votre bougie aromatisée…à déguster !

MARDI 23 & 30 DÉCEMBRE 14h ou 15h30

Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place dans cette expérience culinaire et artisanale.

Le tarif comprend un accès à une animation famille de 30mn et une visite libre du musée. .

18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 51 90 musee.lacitedulait@fr.lactalis.com

