Atelier gourmand de noël Laval
Atelier gourmand de noël Laval mardi 23 décembre 2025.
Atelier gourmand de noël
18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-30 16:00:00
Date(s) :
2025-12-23 2025-12-30
Atelier gourmand de Noël
En ces temps de fêtes hivernales, nous avons tous besoin de chaleur et d’un peu de douceur venez fabriquer, en famille, votre bougie aromatisée…à déguster !
MARDI 23 & 30 DÉCEMBRE 14h ou 15h30
Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place dans cette expérience culinaire et artisanale.
Le tarif comprend un accès à une animation famille de 30mn et une visite libre du musée. .
18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 51 90 musee.lacitedulait@fr.lactalis.com
English :
Christmas gourmet workshop
German :
Weihnachts-Gourmet-Workshop
Italiano :
Laboratorio gastronomico di Natale
Espanol :
Taller gastronómico navideño
L’événement Atelier gourmand de noël Laval a été mis à jour le 2025-11-21 par CDT53