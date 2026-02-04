Atelier gourmand du printemps La Cité du lait Laval

Atelier gourmand du printemps

La Cité du lait 18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 16:30:00

fin : 2026-04-23 18:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23

Venez jouer au laborantin en vous essayant en famille à la fabrication d’un matériau mystérieux afin de réaliser des objets en lien avec l’univers de Pâques…

Venez jouer au laborantin en vous essayant en famille à la fabrication d’un matériau mystérieux afin de réaliser des objets en lien avec l’univers de Pâques…

JEUDI 16 & 23 AVRIL 14h & 15h30

Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place dans cette expérience culinaire et artisanale.

Le tarif comprend un accès à une animation famille de 2h comprenant un atelier, une visite libre du musée et un temps de goûter. .

La Cité du lait 18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 51 90

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English :

Come and play laboratory technician with your family and try your hand at making a mysterious material to create Easter-related objects?

L’événement Atelier gourmand du printemps Laval a été mis à jour le 2026-03-12 par CDT53