Atelier gourmand du printemps La Cité du lait Laval
Atelier gourmand du printemps La Cité du lait Laval jeudi 16 avril 2026.
Atelier gourmand du printemps
La Cité du lait 18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 16:30:00
fin : 2026-04-23 18:30:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23
Venez jouer au laborantin en vous essayant en famille à la fabrication d’un matériau mystérieux afin de réaliser des objets en lien avec l’univers de Pâques…
Venez jouer au laborantin en vous essayant en famille à la fabrication d’un matériau mystérieux afin de réaliser des objets en lien avec l’univers de Pâques…
JEUDI 16 & 23 AVRIL 14h & 15h30
Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place dans cette expérience culinaire et artisanale.
Le tarif comprend un accès à une animation famille de 2h comprenant un atelier, une visite libre du musée et un temps de goûter. .
La Cité du lait 18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 51 90
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English :
Come and play laboratory technician with your family and try your hand at making a mysterious material to create Easter-related objects?
L’événement Atelier gourmand du printemps Laval a été mis à jour le 2026-03-12 par CDT53