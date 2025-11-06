Atelier gourmand gâteau de boue à la catachtone POLLEN Monflanquin
Alice Crouzery, artiste en résidence à Pollen, vous propose de participer à un atelier gourmand, le fameux gâteau de boue à la catachtone, pour les petits et les grands.
La réservation est obligatoire (25 places disponibles).
Le gâteau de boue est la spécialité des Catachtones, le peuple du sous-sol. Ce mets quelque peu particulier se décline pourtant de mille façons…
Écrivons ensemble pour remettre au goût du jour les recettes étranges des Catachtones, et rendre hommage aux saveurs du sol, à travers un recueil collectif.
Amateurices de cuisine, d’écriture, artistes ou simples curieux.ses, vous êtes tous.tes invité.es à prendre part à ce projet.
POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 37 mediation@pollen-monflanquin.com
English : Atelier gourmand gâteau de boue à la catachtone
Alice Crouzery, artist in residence at Pollen, invites you to take part in a gourmet workshop, the famous catachtone mud cake, for young and old alike.
Reservations are essential (25 places available).
German : Atelier gourmand gâteau de boue à la catachtone
Alice Crouzery, Künstlerin in Residenz in Pollen, bietet Ihnen die Teilnahme an einem Gourmet-Workshop an, bei dem es um den berühmten Schlammkuchen mit Katachton geht, für Groß und Klein.
Eine Reservierung ist erforderlich (25 Plätze verfügbar).
Italiano :
Alice Crouzery, artista in residenza a Pollen, vi offre la possibilità di partecipare a un laboratorio gastronomico, la famosa torta di fango catachtone, per grandi e piccini.
La prenotazione è indispensabile (25 posti disponibili).
Espanol : Atelier gourmand gâteau de boue à la catachtone
Alice Crouzery, artista residente en Pollen, le propone participar en un taller gastronómico, el famoso pastel de barro catachtone, para grandes y pequeños.
Imprescindible reservar (25 plazas disponibles).
