Atelier gourmand gâteau de boue à la catachtone POLLEN Monflanquin

Alice Crouzery, artiste en résidence à Pollen, vous propose de participer à un atelier gourmand, le fameux gâteau de boue à la catachtone, pour les petits et les grands.

Le gâteau de boue est la spécialité des Catachtones, le peuple du sous-sol. Ce mets quelque peu particulier se décline pourtant de mille façons…

Écrivons ensemble pour remettre au goût du jour les recettes étranges des Catachtones, et rendre hommage aux saveurs du sol, à travers un recueil collectif.

Amateurices de cuisine, d’écriture, artistes ou simples curieux.ses, vous êtes tous.tes invité.es à prendre part à ce projet.

La réservation est obligatoire (25 places disponibles).

POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 37 mediation@pollen-monflanquin.com

English : Atelier gourmand gâteau de boue à la catachtone

Alice Crouzery, artist in residence at Pollen, invites you to take part in a gourmet workshop, the famous catachtone mud cake, for young and old alike.

Reservations are essential (25 places available).

German : Atelier gourmand gâteau de boue à la catachtone

Alice Crouzery, Künstlerin in Residenz in Pollen, bietet Ihnen die Teilnahme an einem Gourmet-Workshop an, bei dem es um den berühmten Schlammkuchen mit Katachton geht, für Groß und Klein.

Eine Reservierung ist erforderlich (25 Plätze verfügbar).

Italiano :

Alice Crouzery, artista in residenza a Pollen, vi offre la possibilità di partecipare a un laboratorio gastronomico, la famosa torta di fango catachtone, per grandi e piccini.

La prenotazione è indispensabile (25 posti disponibili).

Espanol : Atelier gourmand gâteau de boue à la catachtone

Alice Crouzery, artista residente en Pollen, le propone participar en un taller gastronómico, el famoso pastel de barro catachtone, para grandes y pequeños.

Imprescindible reservar (25 plazas disponibles).

