atelier gourmand Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

atelier gourmand Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon jeudi 16 octobre 2025.

atelier gourmand

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 10:00:00

fin : 2025-10-16 11:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Mousse au café avec son topping de poudre de cacao amer

Ce dessert réunit 4 qualités

Simplissime, économique, léger et goûteux

Venez apprendre à la faire

.

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

English :

Coffee mousse with bitter cocoa powder topping

This dessert combines 4 qualities

Simple, economical, light and tasty

Come and learn how to make it

German :

Kaffeemousse mit einem Topping aus Bitterkakaopulver

Dieses Dessert vereint 4 Qualitäten

Einfach, kostengünstig, leicht und schmackhaft

Kommen Sie und lernen Sie, wie man sie macht

Italiano :

Mousse al caffè con copertura di cacao amaro in polvere

Questo dessert combina 4 qualità

Semplice, economico, leggero e gustoso

Venite a scoprire come prepararlo

Espanol :

Mousse de café con cobertura de cacao amargo en polvo

Este postre combina 4 cualidades

Sencillo, económico, ligero y sabroso

Ven y aprende a prepararlo

L’événement atelier gourmand Grillon a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes