atelier gourmand Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon jeudi 16 octobre 2025.
Début : 2025-10-16 10:00:00
fin : 2025-10-16 11:00:00
2025-10-16
Mousse au café avec son topping de poudre de cacao amer
Ce dessert réunit 4 qualités
Simplissime, économique, léger et goûteux
Venez apprendre à la faire
Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr
English :
Coffee mousse with bitter cocoa powder topping
This dessert combines 4 qualities
Simple, economical, light and tasty
Come and learn how to make it
German :
Kaffeemousse mit einem Topping aus Bitterkakaopulver
Dieses Dessert vereint 4 Qualitäten
Einfach, kostengünstig, leicht und schmackhaft
Kommen Sie und lernen Sie, wie man sie macht
Italiano :
Mousse al caffè con copertura di cacao amaro in polvere
Questo dessert combina 4 qualità
Semplice, economico, leggero e gustoso
Venite a scoprire come prepararlo
Espanol :
Mousse de café con cobertura de cacao amargo en polvo
Este postre combina 4 cualidades
Sencillo, económico, ligero y sabroso
Ven y aprende a prepararlo
