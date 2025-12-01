Atelier gourmand Mon musée sur la lune LUMA Arles LUMA Arles Arles

Atelier gourmand Mon musée sur la lune LUMA Arles

Samedi 20 décembre 2025 de 15h à 17h.

Mercredi 24 décembre 2025 de 15h à 17h.

Samedi 27 décembre 2025 de 15h à 17h.

Mercredi 31 décembre 2025 de 15h à 17h.

Samedi 3 janvier 2026 de 15h à 17h. LUMA Arles 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-24 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31 2026-01-03

Cet atelier invite petits et grands à découvrir la première œuvre d’art à avoir voyagé sur la lune, The Moon Museum de Forrest Myers, actuellement présentée dans l’exposition Sensing the Future Experiments in Art and Technology à LUMA Arles.

Après cette immersion, les participants pourront laisser libre cours à leur imagination en créant leur propre musée sur la lune à partir de couleurs, textures et matériaux variés.

L’après-midi se terminera par un goûter gourmand composé de produits locaux et de saison. .

LUMA Arles 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This workshop invites young and old alike to discover the first work of art to have traveled to the moon, The Moon Museum by Forrest Myers, currently on display in the exhibition Sensing the Future: Experiments in Art and Technology at LUMA Arles.

L’événement Atelier gourmand Mon musée sur la lune LUMA Arles Arles a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme d’Arles