Atelier gourmand ; Mugcakes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Atelier gourmand ; Mugcakes
PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 16:00:00
2026-03-14
Animation gratuite et sur inscription (mail à bibliopierrefittenestalas@gmail.com)
Public à partir de 8 ans (l’aide des parents est bien sûr la bienvenue)
PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 75 46
English :
Free event, registration required (e-mail bibliopierrefittenestalas@gmail.com)
Public: ages 8 and up (parents welcome to help, of course)
German :
Die Veranstaltung ist kostenlos und erfordert eine Anmeldung (E-Mail an bibliopierrefittenestalas@gmail.com)
Zielgruppe: ab 8 Jahren (die Hilfe der Eltern ist natürlich willkommen)
Italiano :
Evento gratuito, con iscrizione obbligatoria (e-mail bibliopierrefittenestalas@gmail.com)
Pubblico: dagli 8 anni in su (i genitori possono aiutare)
Espanol :
Evento gratuito, inscripción obligatoria (e-mail bibliopierrefittenestalas@gmail.com)
Público: a partir de 8 años (los padres pueden ayudar)
