Atelier gourmand par l’Ecole Des Chefs by Aix&Terra

Place de l’Europe Montélimar Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 10:00:00

fin : 2025-12-28 12:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Lors du marché gourmand du 26 au 28 décembre, l’Ecole Des Chefs by Aix&Terra proposera 2 ateliers gourmands pour préparer un plat de fête ! Réalisation et dégustation sur le marché ! Atelier payant sur réservation dans la limite des places disponibles.

.

Place de l’Europe Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 96 52 07 ccvmmontelimar@gmail.com

English :

During the gourmet market from December 26 to 28, l’Ecole Des Chefs by Aix&Terra will be offering 2 gourmet workshops to prepare a festive dish! You’ll be able to make it and taste it at the market! Fee-paying workshop subject to availability.

L’événement Atelier gourmand par l’Ecole Des Chefs by Aix&Terra Montélimar a été mis à jour le 2025-11-27 par Montélimar Tourisme Agglomération