Atelier gourmand Petits biscuits de Noël Mairie de Luxeuil Luxeuil-les-Bains samedi 20 décembre 2025.
Mairie de Luxeuil 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 15:30:00
2025-12-20
inscription à l’Office de Tourisme.
À 14h30, salle de réunion au RDC de la mairie. .
Mairie de Luxeuil 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
