Atelier gourmand Quiberon
Atelier gourmand Quiberon samedi 13 décembre 2025.
Atelier gourmand
Médiathèque de Quiberon Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La médiathèque organise un atelier gourmand pour préparer des sablés de Noël.
Rendez-vous le mercredi 13 décembre à 14h pour une séance réservée aux duos enfant-parent (à partir de 8 ans). Inscription obligatoire. .
Médiathèque de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00
English :
L’événement Atelier gourmand Quiberon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon