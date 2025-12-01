Atelier gourmand Quiberon

Atelier gourmand

Médiathèque de Quiberon Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La médiathèque organise un atelier gourmand pour préparer des sablés de Noël.

Rendez-vous le mercredi 13 décembre à 14h pour une séance réservée aux duos enfant-parent (à partir de 8 ans). Inscription obligatoire. .

Médiathèque de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00

