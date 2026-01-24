Atelier-goûter Apprendre à greffer ! au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac

Atelier-goûter Apprendre à greffer ! au Jardin Bourian

Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

Date(s) :

2026-03-07

On vous propose un atelier tout public, théorique et pratique, sur la greffe en fente principalement

On vous propose un atelier tout public, théorique et pratique, sur la greffe en fente principalement. Théorique, pour comprendre l'intérêt de cette technique. Pratique, pour apprendre des gestes afin d'avoir toutes les chances de réussir ! Travail sur du matériel végétal coupé et non viable.

.

Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We offer an all-ages workshop, theoretical and practical, on cleft grafting mainly

L’événement Atelier-goûter Apprendre à greffer ! au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Gourdon