ATELIER-GOÛTER ATELIER ARTISTIQUE AVEC MIALA ILLUSTRATIONS Sérignan

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-04-24

fin : 2025-04-24

2025-04-24 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-10-23 2025-10-30

Sophie t’initie aux différentes techniques d’expression artistique graphique afin d’exprimer ton talent autour de l’aquarelle, des pastels secs ou encore de l’encre de Chine. L’atelier sera suivi d’un goûter.

Matériel fourni.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Réservation obligatoire.

Programme détaillé

24 avril « J’apprends à dessiner un rouge-gorge » dessin et aquarelle.

07 août « Le système solaire » encre de chine, aquarelle et feutres.

14 août « Ambiance Féria ! Réalise une robe de sévillane » découpage, collage et peinture.

21 août « Paysages de bord de mer » dessin et aquarelle.

28 août « À la découverte de l’artiste Nikki de Saint Phalle » dessin et peinture acrylique

23 octobre « Découverte de l’œuvre Le Cri d’Edvard Munch » dessin et pastel sec.

30 octobre « Cabinet de curiosité spécial Halloween » dessin, aquarelle et crayons de couleurs. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Sophie will introduce you to different techniques of graphic artistic expression, so that you can express your talent in watercolor, dry pastels and Indian ink. The workshop will be followed by a snack.

German :

Sophie führt dich in die verschiedenen Techniken des grafischen Kunstausdrucks ein, damit du dein Talent rund um Aquarell, Trockenpastellkreiden oder auch Tusche zum Ausdruck bringen kannst. Im Anschluss an den Workshop gibt es einen kleinen Imbiss.

Italiano :

Sophie vi introdurrà alle diverse tecniche di espressione artistica grafica in modo che possiate esprimere il vostro talento con l’acquerello, i pastelli secchi e l’inchiostro di china. Il laboratorio sarà seguito da una merenda.

Espanol :

Sophie te introducirá en las diferentes técnicas de expresión artística gráfica para que puedas expresar tu talento en acuarela, pastel seco y tinta china. El taller irá seguido de un refrigerio.

