ATELIER-GOÛTER ATELIER CRÉATIF Sérignan mardi 8 juillet 2025.

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-07-08

fin : 2025-10-28

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26 2025-10-21 2025-10-28

Pâte autodurcissante, perles Hama, peinture sur toile ou encore customisation découvrez toutes les thématiques sur le site de l’office de tourisme

Tous les mardis de l’été, retrouvez votre atelier créatif dans le cadre exceptionnel de la Maison de site des Orpellières.

– mardi 8 juillet fabrication de coquillages en argile

– mardi 15 juillet création d’un carnet à l’aquarelle

– mardi 22 juillet création de bijoux de sac

– mardi 29 juillet « Tortue et ses amis » en pâte autodurcissante

– mardi 5 août animaux de la mer en perle Hama

– mardi 12 août peintures sur toile sur le thème de la mer

– mardi 19 août décoration d’un cadre photo

– mardi 26 août customisation d’un tote bag

Et réservez dès maintenant pour les ateliers créatifs des vacances de la Toussaint, sur la thématique d’Halloween !

– mardi 21 octobre squelette Halloween

– mardi 28 octobre monstres d’Halloween en boîte

L’atelier sera suivi d’un goûter.

Matériel fourni.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Réservation obligatoire. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

