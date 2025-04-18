ATELIER-GOÛTER ATELIER PÊCHE Sérignan

ATELIER-GOÛTER ATELIER PÊCHE Sérignan vendredi 18 avril 2025.

ATELIER-GOÛTER ATELIER PÊCHE

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-18

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-04-18 2025-04-25 2025-10-24 2025-10-31

Bastien t’apprend à reconnaître les espèces de poissons présentes sur le site et à utiliser correctement ton matériel de pêche avant de lancer ta ligne!

Avec Bastien, découvre les différentes espèces de poissons présentes sur le site, leurs caractéristiques morphologiques, leurs moeurs alimentaires ainsi que la faune et la flore locale.

Une fois la présentation du matériel de pêche faite, Bastien te montrera comment préparer ton bas de ligne, attacher un leurre et effectuer un bon lancer. 1,2,3 c’est parti, la pêche est ouverte !

L’atelier sera suivi d’un goûter.

Matériel fourni.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Réservation obligatoire. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Bastien teaches you how to recognize the species of fish present on the site and how to use your fishing tackle correctly before casting your line!

German :

Bastien zeigt dir, wie du die Fischarten vor Ort erkennst und wie du deine Angelausrüstung richtig benutzt, bevor du deine Angel auswirfst!

Italiano :

Bastien vi insegnerà a riconoscere le specie di pesci presenti sul sito e a utilizzare correttamente l’attrezzatura da pesca prima di gettare la lenza!

Espanol :

Bastien le enseñará a reconocer las especies de peces presentes en el lugar y a utilizar correctamente los aparejos de pesca antes de lanzar el sedal

