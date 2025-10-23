Atelier goûter avec Efy Langeac
Atelier goûter avec Efy Langeac jeudi 27 novembre 2025.
Atelier goûter avec Efy
Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire
Début : 2025-11-27 16:00:00
fin : 2025-11-27 17:00:00
2025-11-27
Atelier goûter avec Efy aux Ateliers de la Bruyère. Venez passer un moment convivial et gourmand pour les parents et les enfants.
Les Ateliers de la Bruyère Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
English :
Snack workshop with Efy at Ateliers de la Bruyère. Come and spend a convivial, gourmet moment with parents and children.
German :
Atelier goûter mit Efy im Ateliers de la Bruyère. Verbringen Sie einen geselligen und leckeren Moment für Eltern und Kinder.
Italiano :
Laboratorio di merenda con Efy presso gli Ateliers de la Bruyère. Venite a godervi un momento conviviale e gustoso per genitori e bambini.
Espanol :
Taller de merienda con Efy en Ateliers de la Bruyère. Ven a disfrutar de un momento agradable y sabroso para padres e hijos.
L’événement Atelier goûter avec Efy Langeac a été mis à jour le 2025-10-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier