Atelier goûter avec Efy

Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 16:00:00

fin : 2025-11-27 17:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Atelier goûter avec Efy aux Ateliers de la Bruyère. Venez passer un moment convivial et gourmand pour les parents et les enfants.

.

Les Ateliers de la Bruyère Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

Snack workshop with Efy at Ateliers de la Bruyère. Come and spend a convivial, gourmet moment with parents and children.

German :

Atelier goûter mit Efy im Ateliers de la Bruyère. Verbringen Sie einen geselligen und leckeren Moment für Eltern und Kinder.

Italiano :

Laboratorio di merenda con Efy presso gli Ateliers de la Bruyère. Venite a godervi un momento conviviale e gustoso per genitori e bambini.

Espanol :

Taller de merienda con Efy en Ateliers de la Bruyère. Ven a disfrutar de un momento agradable y sabroso para padres e hijos.

L’événement Atelier goûter avec Efy Langeac a été mis à jour le 2025-10-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier