Informations pratiques

Niderviller

Atelier goûter créatif Spécial enfants

10 rue de l’Etang Niderviller Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Offrez à vos enfants un après-midi placé sous le signe de la créativité et de la gourmandise ! Les enfants à partir de 6 ans pourront laisser libre cours à leur imagination en créant un objet de leur choix en jesmonite. Ils seront accompagnés pas à pas pour réaliser une création unique qu’ils pourront ensuite ramener fièrement à la maison. Après l’atelier, place à un moment de convivialité autour d’un goûter. Réservation obligatoire, places limitées.Enfants

18 .

10 rue de l’Etang Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 50 55 42 38 lespetitesmainsdo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treat your children to an afternoon filled with creativity and delicious treats! Children ages 6 and up can let their imaginations run wild as they create an object of their choice out of Jesmonite. They’ll be guided step by step to create a one-of-a-kind piece that they can then proudly take home. After the workshop, enjoy a friendly get-together over a snack. Reservations required; space is limited.

L’événement Atelier goûter créatif Spécial enfants Niderviller a été mis à jour le 2026-06-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG