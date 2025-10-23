ATELIER GOÛTER CRÉATIF Valras-Plage

ATELIER GOÛTER CRÉATIF Valras-Plage jeudi 23 octobre 2025.

ATELIER GOÛTER CRÉATIF

2 Square René Cassin Valras-Plage Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

Réserve dès maintenant ta place pour les ateliers créatifs des vacances de la Toussaint, sur la thématique d’Halloween!

Réserve dès maintenant ta place pour les ateliers créatifs des vacances de la Toussaint, sur la thématique d’Halloween!

L’atelier sera suivi d’un goûter aux saveurs locales.

Matériel fourni.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Réservation obligatoire. .

2 Square René Cassin Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

English :

Reserve your place now for our Halloween-themed creative workshops during the All Saints’ vacation!

German :

Sichere dir jetzt deinen Platz in den Halloween-Kreativ-Workshops in den Allerheiligenferien!

Italiano :

Prenotate subito il vostro posto per i laboratori creativi a tema Halloween durante la festa di Ognissanti!

Espanol :

Reserva ya tu plaza para los talleres creativos con temática de Halloween durante las vacaciones de Todos los Santos

L’événement ATELIER GOÛTER CRÉATIF Valras-Plage a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE