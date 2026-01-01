Atelier goûter-crêpes & jeux de société Langeac
Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire
Début : 2026-01-22 16:00:00
fin : 2026-01-22 17:00:00
2026-01-22
Atelier goûter-crêpes & jeux de société aux Ateliers de la Bruyère. Venez passer un moment convivial et gourmand pour les parents et les enfants.
Les Ateliers de la Bruyère Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
English :
Pancake and board game workshop at Ateliers de la Bruyère. Come and enjoy a convivial and gourmet moment for parents and children.
L’événement Atelier goûter-crêpes & jeux de société Langeac a été mis à jour le 2026-01-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier