Atelier goûter Cultivons les Cailloux Ancenis-Saint-Géréon
Atelier goûter Cultivons les Cailloux Ancenis-Saint-Géréon mercredi 22 avril 2026.
Atelier goûter Cultivons les Cailloux
119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Venez préparer et déguster trois recettes rapides, saines et gourmandes pour le goûter.
Atelier parent et enfant, environ 1h30.
Les places sont limitées, pensez à réserver à l’avance. .
119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 34 94 05 camilapaeznaturopathie@etik.com
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English :
Come and prepare and taste three quick, healthy and tasty recipes for snacking.
L’événement Atelier goûter Cultivons les Cailloux Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-03-19 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis