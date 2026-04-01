Atelier goûter Cultivons les Cailloux

119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Venez préparer et déguster trois recettes rapides, saines et gourmandes pour le goûter.

Atelier parent et enfant, environ 1h30.

Les places sont limitées, pensez à réserver à l’avance. .

119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 34 94 05 camilapaeznaturopathie@etik.com

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English :

Come and prepare and taste three quick, healthy and tasty recipes for snacking.

L’événement Atelier goûter Cultivons les Cailloux Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-03-19 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis