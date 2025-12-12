Atelier-goûter de Noël Médiathèque à Felletin Felletin

Atelier-goûter de Noël

Médiathèque à Felletin

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Le mercredi 17 décembre à 15h, nous vous invitons à un atelier-goûter de Noël ! ?????

C’est à partir de 6 ans et sur inscription au 05 55 66 55 22 ou par mail à mediatheque@creuse-grand-sud.fr !

N’hésitez pas les places sont limitées ! ??? .

