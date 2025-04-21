ATELIER-GOÛTER DÉTECTIVE NATURE Sérignan

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-04-21

fin : 2025-10-27

2025-04-21 2025-10-20 2025-10-27

Muni d’un kit de détective, partez à la découverte des animaux qui peuplent l’environnement de la réserve des Orpellières. Atelier suivi d’un goûter.

Un nid, une plume ou une empreinte seront autant d’indices qui permettront aux enfants de mener leur enquête pour découvrir les animaux qui peuplent l’environnement des Orpellières. Munis d’un kit de détective chacun, ils seront prêts à découvrir toutes les traces que la nature nous laisse.

Cet atelier sera suivi d’un goûter.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Réservation obligatoire. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie

English :

Equipped with a detective’s kit, set off to discover the animals that inhabit the Orpellières reserve. Workshop followed by a snack.

German :

Mit einem Detektivset ausgestattet, gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Tieren, die die Umgebung des Orpellières-Reservats bevölkern. Workshop mit anschließendem Imbiss.

Italiano :

Armati di un kit da detective, partite alla scoperta degli animali che popolano l’ambiente della riserva di Orpellières. Laboratorio seguito da una merenda.

Espanol :

Armados con un equipo de detectives, salgan a descubrir los animales que habitan el entorno de la reserva de Orpellières. Taller seguido de un tentempié.

