ATELIER GOÛTER PADDLE Sérignan

ATELIER GOÛTER PADDLE

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-01 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-14 2025-06-15 2025-06-21 2025-06-22 2025-06-28 2025-06-29 2025-07-05 2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Eric te propose une initiation en toute sécurité au stand-up-paddle sur l’Orb, suivie par un goûter aux saveurs locales !

Il est nécessaire de savoir nager pour participer à l’atelier.

Tout le matériel nécessaire est fourni.

Merci de préciser la taille, l’âge et le poids de l’enfant lors de la réservation.

Réservation dans nos bureaux d’information touristique ou sur notre billetterie en ligne. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Eric offers a safe introduction to stand-up paddleboarding on the Orb, followed by a tasty snack!

German :

Eric bietet dir eine sichere Einführung in das Stand-up-Paddling auf dem Orb, gefolgt von einem Imbiss mit lokalen Köstlichkeiten!

Italiano :

Eric vi introdurrà in modo sicuro allo stand-up paddling sull’Orb, seguito da un gustoso spuntino!

Espanol :

Eric te dará una introducción segura al surf de remo en el Orb, seguida de un sabroso tentempié

