ATELIER GOÛTER SCIENCE Sérignan

Sérignan

ATELIER GOÛTER SCIENCE

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28

Partez à la découverte de la nature autrement grâce à nos ateliers ludiques et scientifiques !

Partez à la découverte de la nature autrement grâce à nos ateliers ludiques et scientifiques !

Suivi d’un goûter aux saveurs locales.

– Le mercredi 22 avril Ornithologie musicale

Initiez-vous à la science des oiseaux par la reconnaissance de leurs chants. Manipulez amplificateur de sons, appeaux, jumelles et guides spécialisés, avec l’outil pédagogique Birdie Memory.

– Le mercredi 29 avril Entomologie pratique

Plongez dans l’univers des insectes avec un focus sur le moustique tigre. Observez larves et adultes à la loupe binoculaire grâce à l’outil Pik’tro, puis terminez l’atelier en fabriquant votre propre lotion anti-moustique.

– Les mercredis en juillet et août (du 8 juillet au 26 août):

Avec les ateliers Elémen’terre , découvre en t’amusant les mystères du sable, de l’air, de l’eau et du soleil, et explore la science en plein air, loin des laboratoires.

– Le mercredi 21 octobre Ornithologie musicale

Initiez-vous à la science des oiseaux par la reconnaissance de leurs chants. Manipulez amplificateur de sons, appeaux, jumelles et guides spécialisés, avec l’outil pédagogique Birdie Memory.

– Le mercredi 28 octobre Entomologie pratique

Plongez dans l’univers des insectes avec un focus sur le moustique tigre. Observez larves et adultes à la loupe binoculaire grâce à l’outil Pik’tro, puis terminez l’atelier en fabriquant votre propre lotion anti-moustique. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

Discover nature in a different way thanks to our fun and scientific workshops!

L’événement ATELIER GOÛTER SCIENCE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34