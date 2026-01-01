Atelier-goûter Taille de fruitiers au Jardin Bourian Dégagnac
Atelier-goûter Taille de fruitiers au Jardin Bourian Dégagnac samedi 24 janvier 2026.
Cantelougue Dégagnac Lot
Participation libre
Début : 2026-01-24 13:30:00
fin : 2026-01-24 16:00:00
2026-01-24
Nous nous intéresserons au but de la taille et à l'intérêt d'un bon suivi des arbres au fil des années. Pour cela, nous étudierons la formation de jeunes arbres et la rectification d'anciennes tailles sur des plus vieux. Et pour compléter la théorie, il y aura bien-sûr de la pratique !
Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com
English :
We will look at the purpose of pruning and the importance of monitoring trees over the years
