Atelier-goûter Taille de fruitiers au Jardin Bourian

Cantelougue Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2026-01-24 13:30:00

fin : 2026-01-24 16:00:00

2026-01-24

Nous nous intéresserons au but de la taille et à l'intérêt d'un bon suivi des arbres au fil des années. Pour cela, nous étudierons la formation de jeunes arbres et la rectification d'anciennes tailles sur des plus vieux. Et pour compléter la théorie, il y aura bien-sûr de la pratique !

Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com

English :

We will look at the purpose of pruning and the importance of monitoring trees over the years

L’événement Atelier-goûter Taille de fruitiers au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Gourdon