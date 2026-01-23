Atelier-goûter Vannerie en osier au Jardin Bourian Maison de la Nature Dégagnac

Atelier-goûter Vannerie en osier au Jardin Bourian

Venez apprendre à manier l'osier

Venez apprendre à manier l'osier. Plusieurs réalisations simples à prendre en main seront possibles mangeoires à oiseaux et petits animaux pour décorer… Vous repartirez de cet atelier avec vos créations !

Maison de la Nature Jardin Bourian Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com

English :

Learn how to handle wicker

