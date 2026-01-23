Atelier-goûter Vannerie en osier au Jardin Bourian Maison de la Nature Dégagnac
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
2026-03-28
Venez apprendre à manier l'osier. Plusieurs réalisations simples à prendre en main seront possibles mangeoires à oiseaux et petits animaux pour décorer… Vous repartirez de cet atelier avec vos créations !
Maison de la Nature Jardin Bourian Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com
English :
Learn how to handle wicker
