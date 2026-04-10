Sérignan

ATELIER GOÛTER VOYAGE SONORE EN FAMILLE

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-01

Moment en famille autour des sons et bols chantants immersion, relaxation et goûter offert à la Maison des Orpellières. Apportez un plaid pour profiter pleinement de ce voyage sensoriel.

Un moment privilégié pour découvrir en famille la magie des sons, des vibrations et des bols chantants. Petits et grands pourront s’initier à cet univers sensoriel apaisant, à travers une première immersion sonore, suivie d’un goûter offert par la Maison des Orpellières à Sérignan-Plage. La séance se conclura par un second temps de relaxation pour expérimenter les bienfaits profonds des sons et des vibrations.

Prévoir un plaid pour profiter pleinement du voyage sensoriel. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : ATELIER GOÛTER VOYAGE SONORE EN FAMILLE

Family time with sounds and singing bowls: immersion, relaxation and snack at the Maison des Orpellières. Bring a blanket to make the most of this sensory journey.

L’événement ATELIER GOÛTER VOYAGE SONORE EN FAMILLE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34