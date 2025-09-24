ATELIER GOUTONS LA PHILO Médiathèque Clamecy

Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre

Début : 2025-09-24 11:00:00
fin : 2025-11-05 11:35:00

2025-09-24 2025-10-08 2025-11-05 2025-12-03

Pour les enfants de 5 à 10 ans. Proposé par Elizabeth de l’association Lire et Faire Lire. Gratuit   .

Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69  mediatheque-clamecy@wanadoo.fr

