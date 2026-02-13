Atelier graff’ partie 2 Passage couvert du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux
Atelier graff’ partie 2 Passage couvert du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux mardi 7 avril 2026.
Atelier graff’ partie 2
Passage couvert du Serre Blanc Ecole du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-09 16:00:00
Date(s) :
2026-04-07
L’atelier graff’ revient en avril pour remettre de la couleur dans le passage du Serre-Blanc !
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Passage couvert du Serre Blanc Ecole du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78 b.hardy@mairie-sp3c.fr
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English :
The graffiti workshop returns in April to bring color back to the Serre-Blanc passageway!
L’événement Atelier graff’ partie 2 Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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