Atelier graff’ partie 2 Passage couvert du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux

Atelier graff’ partie 2

Passage couvert du Serre Blanc Ecole du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :

2026-04-07

L’atelier graff’ revient en avril pour remettre de la couleur dans le passage du Serre-Blanc !

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Passage couvert du Serre Blanc Ecole du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78 b.hardy@mairie-sp3c.fr

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English :

The graffiti workshop returns in April to bring color back to the Serre-Blanc passageway!

L’événement Atelier graff’ partie 2 Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence