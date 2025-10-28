Atelier Graffiti Galerie Upstairs Rennes

Atelier Graffiti Galerie Upstairs Rennes mardi 28 octobre 2025.

Atelier Graffiti Galerie Upstairs Rennes 28 et 30 octobre Payant

Venez explorer l’univers du graffiti, au cours de cet atelier, les participant.e.s seront guidé.e.s pas à pas pour découvrir et maîtriser les fondamentaux du graffiti.

Découvrez et maîtrisez les fondamentaux du graffiti avec MOORE.

Venez explorer l’univers du graffiti, au cours de cet atelier, les participant.e.s seront guidé.e.s pas à pas pour découvrir et maîtriser les fondamentaux du graffiti.

De l’apprentissage des techniques de base pour créer des lettrages percutants à la manipulation des bombes de peinture, chaque étape vous permettra de comprendre les outils et les gestes essentiels de cet art.

*Matériel fourni

Pensez à venir avec une tenue adaptée (vêtements qui ne craignent pas la peinture).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-28T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-30T16:30:00.000+01:00

1

contact@teenagekicks.org

Galerie Upstairs 24 avenue Jules Maniez 35000 rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine