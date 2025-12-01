Atelier graffiti Centre Culturel Les Carmes Langon

Atelier graffiti

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 13:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Atelier créatif sur le thème graffiti création d’une pancarte effet mur brique a la peinture avec motifs graff aux posca et collage

Ouvert aux adultes et ados

Sur réservation .

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 11 51 96 atelieramarillodessin@gmail.com

English : Atelier graffiti

L’événement Atelier graffiti Langon a été mis à jour le 2025-12-05 par La Gironde du Sud