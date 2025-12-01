Atelier graffiti Centre Culturel Les Carmes Langon
Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde
Atelier créatif sur le thème graffiti création d’une pancarte effet mur brique a la peinture avec motifs graff aux posca et collage
Ouvert aux adultes et ados
Sur réservation .
Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 11 51 96 atelieramarillodessin@gmail.com
