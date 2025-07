Atelier Graffiti Les Halles en Commun Rennes

Atelier Graffiti Les Halles en Commun Rennes lundi 21 juillet 2025.

Atelier Graffiti Les Halles en Commun Rennes 21 – 25 juillet Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Découvrez et maîtrisez les fondamentaux du graffiti avec un street artiste

Venez explorer l’univers du graffiti, au cours de ce stage, les participant.e.s seront guidé.e.s pas à pas pour découvrir et maîtriser les fondamentaux du graffiti.

De l’apprentissage des techniques de base pour créer des lettrages percutants à la manipulation des bombes de peinture, chaque étape vous permettra de comprendre les outils et les gestes essentiels de cet art.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-21T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-25T16:30:00.000+02:00

Les Halles en Commun 24 avenue Jules maniez – 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine