Atelier Graine de Mémoire Mussidan
Atelier Graine de Mémoire Mussidan jeudi 16 avril 2026.
Atelier Graine de Mémoire
Musée voulgre Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Atelier graine de mémoire pour les enfants immersion dans l’agriculture d’autrefois avec la présence d’agriculteurs à la retraite à 14h30, musée.
Gratuit. Inscr: 05 53 81 23 55. Musée André Voulgre/MSA .
Musée voulgre Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55
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English : Atelier Graine de Mémoire
L’événement Atelier Graine de Mémoire Mussidan a été mis à jour le 2026-03-28 par Vallée de l’Isle en Périgord
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