Atelier graines, à la Coop des Luys La Coop des Luys Sauvagnon

Atelier graines, à la Coop des Luys La Coop des Luys Sauvagnon vendredi 26 septembre 2025.

Atelier graines, à la Coop des Luys

La Coop des Luys 3 Place du Champ de Foire Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

L’équipe Graines de troc de la Coop des Luys, vous donne rendez-vous pour ensacher, découvrir, apprendre à connaître et échanger des graines et des idées. .

La Coop des Luys 3 Place du Champ de Foire Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 25 74 34 contact.coopdesluys@gmail.com

English : Atelier graines, à la Coop des Luys

German : Atelier graines, à la Coop des Luys

Italiano :

Espanol : Atelier graines, à la Coop des Luys

L’événement Atelier graines, à la Coop des Luys Sauvagnon a été mis à jour le 2025-09-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran