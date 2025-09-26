Atelier graines, à la Coop des Luys La Coop des Luys Sauvagnon
Atelier graines, à la Coop des Luys
La Coop des Luys 3 Place du Champ de Foire Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques
L’équipe Graines de troc de la Coop des Luys, vous donne rendez-vous pour ensacher, découvrir, apprendre à connaître et échanger des graines et des idées. .
La Coop des Luys 3 Place du Champ de Foire Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 25 74 34 contact.coopdesluys@gmail.com
