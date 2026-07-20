Atelier graines de musicien·nes SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Atelier graines de musicien·nes

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 15:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Dans Graines de Géantes, il y a 1000 instruments (shaker, kalimba, keskes, caxixi, bâton de pluie, cloches, clochettes, tambourin…).

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

In *Graines de G%E9antes*, there are 1,000 instruments (shaker, kalimba, keskes, caxixi, rain stick, bells, chimes, tambourine?).

L’événement Atelier graines de musicien·nes Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes