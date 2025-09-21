Atelier « Graines de philo » et médiation annimale La Ferté-Vidame

Entourés de deux poneys du poney-club du champ brûlé de Lamblore, cet atelier de discussion, de questionnement et d’écoute autour de la thématique » Les animaux sont-ils nos amis »pour les 7/10 ans pourront philosopher ! Rdv sur le site de la Fête des livres

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 37 29 mediatheque.senonches@foretsduperche.fr

English :

Surrounded by two ponies from Lamblore’s champ brûlé pony club, this discussion, questioning and listening workshop on the theme of « Are animals our friends? » will give 7/10 year-olds a chance to philosophize! Visit the Fête des livres website

German :

Umgeben von zwei Ponys des Pony-Clubs Champ brûlé de Lamblore wird in diesem Workshop zum Thema « Sind Tiere unsere Freunde? » diskutiert, gefragt und zugehört. 7- bis 10-Jährige können dabei philosophieren! Rdv auf der Website des Bücherfests

Italiano :

Circondati da due pony dello champ brûlé pony club di Lamblore, questo laboratorio di discussione, domande e ascolto sul tema « Gli animali sono nostri amici? » darà ai bambini di 7/10 anni la possibilità di filosofare! Visita il sito della Fête des livres

Espanol :

Rodeados por dos ponis del champ brûlé pony club de Lamblore, este taller de debate, preguntas y escucha sobre el tema « ¿Los animales son nuestros amigos? » permitirá a los niños de 7/10 años filosofar Visite la página web de la Fiesta de las Letras

