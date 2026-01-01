Atelier Graines de philo Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Atelier Graines de philo

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Les 6-9 ans vont partager un temps d’échange collectif sur le thème du vivre-ensemble. Animé par Marjorie, des Francas des Landes. Sur inscription. .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

