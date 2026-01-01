Atelier Graines de philo Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Atelier Graines de philo Pôle culturel de Narrosse Narrosse mercredi 18 février 2026.
Atelier Graines de philo
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Les 6-9 ans vont partager un temps d’échange collectif sur le thème du vivre-ensemble. Animé par Marjorie, des Francas des Landes. Sur inscription. .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Graines de philo
L’événement Atelier Graines de philo Narrosse a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Grand Dax