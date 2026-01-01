Atelier Graines de philo Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Atelier Graines de philo

Atelier Graines de philo Pôle culturel de Narrosse Narrosse mercredi 15 avril 2026.

Atelier Graines de philo

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Animé par Marjorie, des Francas des Landes, pour les 9-12 ans sur le thème de l’inclusion. Ce temps d’échange et de discussion collective d1h, à partir d’un support proposé en début de séance pour initier les prises de parole, permet d’apprendre à penser par soi-même au contact des représentations de chacun.   .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54  communication@mairie-narrosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Graines de philo Narrosse a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Grand Dax