Atelier Graines de philo Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Atelier Graines de philo Pôle culturel de Narrosse Narrosse mercredi 15 avril 2026.
Atelier Graines de philo
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Animé par Marjorie, des Francas des Landes, pour les 9-12 ans sur le thème de l’inclusion. Ce temps d’échange et de discussion collective d1h, à partir d’un support proposé en début de séance pour initier les prises de parole, permet d’apprendre à penser par soi-même au contact des représentations de chacun. .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Graines de philo Narrosse a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Grand Dax