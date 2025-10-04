Atelier grainothèque, temps 3 : la multiplication végétative Maison Du Livre De L’image Et Du Son François Mitterrand Villeurbanne

Atelier grainothèque, temps 3 : la multiplication végétative Maison Du Livre De L’image Et Du Son François Mitterrand Villeurbanne samedi 4 octobre 2025.

Atelier grainothèque, temps 3 : la multiplication végétative Samedi 4 octobre, 15h00 Maison Du Livre De L’image Et Du Son François Mitterrand Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Atelier ludique, pédagogique et adapté aux plus jeunes autour de la nature et du monde végétal. Tout en mêlant éveil des sens, partage de connaissances et créativité avec Barbara.

Cet atelier sera l’occasion pour Barbara de nous apprendre les bases des différentes méthodes pour multiplier les plantes de manière autonome (bouturage, division de touffes, etc…) afin de reproduire les plantes sans semis. Les participants devront apportez des boutures et les échanger avec d’autres participants !

Pour tout public à partir de 6 ans (accompagné par un adulte).

Maison Du Livre De L’image Et Du Son François Mitterrand 247 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0437571717 https://mediatheques.villeurbanne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/ »}]

Atelier ludique, pédagogique et adapté aux plus jeunes autour de la nature et du monde végétal. Tout en mêlant éveil des sens, partage de connaissances et créativité avec Barbara.

ia